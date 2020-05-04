شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في جبهة الوهبية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020 قتل قيادي حوثي، الاثنين، بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية في جبهة الوهبية، محافظة البيضاء، وسط اليمن.

Advertisements وأكد مصدر عسكري ميداني أن القيادي الحوثي "حسين ضيف الله الريامي" وآخرين من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم في جبهة ‎الوهبية بمحافظة ‎البيضاء. وأوضح المصدر أن صرعى الحوثي لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية في مواجهات عنيفة دامت ساعات

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