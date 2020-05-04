اخبار العالم

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمساعدتها في مكافحة انتشار كوفيد-19

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمساعدتها في مكافحة انتشار كوفيد-19 والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب افريقيا سفير غير مقيم لدى جمهورية بوتسوانا : إن تقديم المساعدات اليوم يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة كوفيد- 19، ويأتي في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة مثل بوتسوانا.

Advertisements

 

وأضاف سعادته ان المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بتسوانا وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.

 

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 353 طناً من المساعدات لأكثر من 35 دولة، استفاد منها نحو 353 ألفا من المهنيين الطبيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمساعدتها في مكافحة انتشار كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا