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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و97 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 177 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تمَّ تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في إلى 5000 حالة.
وأشارت إلى شفاء 127 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1565 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 39076 حالة.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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