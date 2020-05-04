شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار كثيف وتحليق كثيف للطيران بعاصمة قطر وأنباء عن انقلاب والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020 أفاد نائب رئيس لجنة الاستثمار الرياضي، بالمملكة العربية السعودية، مساعد بن سعد السحيمي، اليوم الاثنين، بأن إطلاق نار كثيف ومروحيات في منطقة الوكرة في الدوحة عاصمة قطر.

وأضاف السحيمي أن هُناك مصادر تقول إنه انقلاب في قطر. وتابع "ومصادر أخرى تقول إن حمد جاسم بن جبر حاول الانقلاب بالتضامن مع عسكر الصملي بعد أمر تميم بن حمد التحقيق في فساد مالي واداري بشركاته". Advertisements ومضى "طول عمرهم خيانات، شيل ابوك حط ابوك عالحكم، الله يحمي شعب قطر". وبين أن إطلاق النار الكثيف مستمر وتحليق الطائرات الحربية والمروحيات في منطقة الوكرة في قطر. واختتم "أن تطبيق خاص بمسارات الطيران، عند دخولي على هالتطبيق الآن شاهدوا كمية الطائرات العسكرية الحربية ومساراتها تحوم في أجواء الدوحة، ولازال إطلاق النار الكثيف وتحليق الطائرات الحربية والمروحيات في منطقة الوكرة".

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