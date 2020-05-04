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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا لـ740 في لبنان والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إلى 740 العدد الإجمالي للمصابين.
وبحسب بيانها، لم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 25 حالة وفاة.
وأشارت إلى شفاء 5 مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في لبنان إلى 205 حالات.
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
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