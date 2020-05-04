ارتفاع إصابات كورونا لـ740 في لبنان

الإثنين 4 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إلى 740 العدد الإجمالي للمصابين.



وبحسب بيانها، لم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 25 حالة وفاة.

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وأشارت إلى شفاء 5 مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في لبنان إلى 205 حالات.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.