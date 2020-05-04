شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 295 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية، 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5278 حالة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 40 حالة.

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