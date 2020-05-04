شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الحلّاقين في اليونان مع تخفيف الحظر والان نبدء بالتفاصيل

فتحت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومحال الزهور والمكتبات أبوابها في اليونان اليوم الاثنين في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام المفروضة منذ ستة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الشرطة منذ الصباح الباكر بالتفتيش على الحافلات ومحطات المترو للتأكد من ارتداء الركاب الأقنعة الطبية الواقية وعلى المتاجر للتأكد من اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

ولم يعد اليونانيون يحتاجون لوثيقة تثبت أنهم خرجوا لأمر ضروري مثل شراء الغذاء أو الدواء أو التريض للحصول على تصاريح لمغادرة منازلهم.

وزادت حركة المرور في شوارع أثينا ومدن كبرى أخرى واصطفت الطوابير أمام متاجر الأجهزة الكهربائية التي سمح لها كذلك بفتح أبوابها لأول مرة منذ فرض إجراءات العزل العام الشامل في اليونان في منتصف مارس آذار.