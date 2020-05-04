شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2,000 كرتون تمور في مأرب والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2,000 كرتون من التمور للنازحين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,000 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
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