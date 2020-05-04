'البريميرليج' بلا جمهور لفترة طويلة

2020-05-04 | 14:55
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يعتقد رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جريج كلارك، أن هناك صعوبة كبيرة في توقع موعد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم بعد أزمة فيروس كورونا الحالية.
وقال كلارك عن رأيه في عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، وقال: "من الصعب لنا توقع موعد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في ظل كل ما نعيشه مع فيروس كورونا".
وتابع: "لا نعرف حقًا كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة، أعتقد أن هناك تغييرات جوهرية ستحدث في المباريات عند عودتها على سبيل المثال الحضور الجماهيري على الرغم من أنهم شريان الحياة للعبة كرة القدم".
وأتم: "هناك صعوبة في عودتهم مرة أخرى إلى المدرجات في مباريات كرة القدم، لتفادي الاختلاط وزيادة حالات الإصابة داخل البلاد".
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