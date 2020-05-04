'البريميرليج' بلا جمهور لفترة طويلة

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا منذ شهر مارس الماضي، للحد من انتشار العدوى بين الأفراد في عالم كرة القدم وزيادة معدل الإصابات وحالات الوفيات.

وقال كلارك عن رأيه في عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، وقال: "من الصعب لنا توقع موعد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في ظل كل ما نعيشه مع فيروس كورونا".



وتابع: "لا نعرف حقًا كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة، أعتقد أن هناك تغييرات جوهرية ستحدث في المباريات عند عودتها على سبيل المثال الحضور الجماهيري على الرغم من أنهم شريان الحياة للعبة كرة القدم".

وأتم: "هناك صعوبة في عودتهم مرة أخرى إلى المدرجات في مباريات كرة القدم، لتفادي الاختلاط وزيادة حالات الإصابة داخل البلاد".

