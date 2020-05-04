وزير الصحة يعلن موعد تطبيق نظام الزوجي والفردي للمركبات

وقال علاوي في تصريح نقلته وكالة الإنباء العراقية وتابعته الخليج 365، إن "خلية الأزمة رفعت توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي الذي تم تطبيقه في الأسبوع الماضي".



وأشار علاوي إلى أن "العودة إلى تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا إذا تم تسجيل ذلك، والزيادة متوقعة لكن يمكن السيطرة عليها"، لافتا إلى أن "تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة السيارات سيتم خلال اليومين المقبلين".