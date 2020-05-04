أعلن وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا جعفر علاوي، الاثنين، عن رفع توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية بينها تقليص حظر التجوال الجزئي، فيما نوه إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات.
وقال علاوي في تصريح نقلته وكالة الإنباء العراقية وتابعته الخليج 365، إن "خلية الأزمة رفعت توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي الذي تم تطبيقه في الأسبوع الماضي".
وأشار علاوي إلى أن "العودة إلى تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا إذا تم تسجيل ذلك، والزيادة متوقعة لكن يمكن السيطرة عليها"، لافتا إلى أن "تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة السيارات سيتم خلال اليومين المقبلين".
وأشار علاوي إلى أن "العودة إلى تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا إذا تم تسجيل ذلك، والزيادة متوقعة لكن يمكن السيطرة عليها"، لافتا إلى أن "تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة السيارات سيتم خلال اليومين المقبلين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يعلن موعد تطبيق نظام الزوجي والفردي للمركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.