بسبب كورونا.. الامارات تؤجل معرض 'اكسبو ٢٠٢٠ دبي' الى العام المقبل

وقال المكتب في تغريدة على "تويتر": "يستعد إكسبو 2020 دبي ليساهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة ( كورونا ) وخلق مستقبل أفضل للجميع، وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام".وأضاف انه "مع الحصول على الغالبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من تشرين الاول 2021 إلى 31 آذار 2022".

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، الذي سيؤدي دورا محوريا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمس الحاجة لذلك".



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام): "على مدار 50 عاما، عملنا دائما على بناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، انطلاقا من إيماننا بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل للجميع. وهذا التصويت السريع من الأغلبية إنما هو دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم".

وقال ديميتري كريكنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: "أُحيّي الاستجابة السريعة من الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض. إن دعمهم تأجيل إكسبو 2020 دبي الذي ستتم الموافقة عليه رسميا في 29 مايو، هو تجديد للتأكيد على التضامن وإبراز للرغبة المشتركة في العمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل".

وأضاف: "بهذا التأييد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، تعطي الدول الأعضاء العالمَ الفرصة للالتقاء في 2021، عندما يكون بوسعنا معا معالجة التحديات التي تواجه الإنسانية والاحتفاء بالوحدة والتضامن اللذين يجعلانا أكثر قوة. وتحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" سيكون إكسبو 2020 دبي محفلا فريدا للعالم، حيث سيستطيع الجميع خلاله تبادل المعرفة بشأن ما تعلّموه من دروس وما توصلوا إليه من حلول وأفكار من أجل غد أفضل".

وسيحتفظ إكسبو 2020 دبي باسمه، وسيظل ملتزما باستضافة حدث دولي استثنائي يحتفي بالإنسانية وإبداعاتها وثقافاتها وابتكاراتها، بما في ذلك ما تحقق من تقدم تقني كبير في مجالات الدواء والعلوم.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلدا وعدد من الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.