كل ما قدمه 'السفاح' يونس محمود بالرقم 10

بدأ يونس محمود مشواره من نادي كركوك العراقي الذي لعب معه في دوري الدرجة الثانية العراقي، ليقدم أداء مذهلا أجبر نادي الطلبة العريق على ضمه ليواصل المستوى الرائع وينضم إلى المنتخب العراقي الأول من بوابته بعدما لفت الأنظار إليه في المراحل السنية الأدنى لأسود الرافدين.أعير إلى الشرطة في تجربة لم تكلل بالنجاح، قبل أن ينتقل إلى الإمارات من بوابة العملاق الوحداوي الذي قدم معه أداء ممتازا ولكن المستوى الرقمي لم يكن كتجربته التالية في قطر التي بدأها في الخور ثم التوهج خلال 5 أعوام بين 2006 و2011 في صفوف الغرافة وهي أفضل فترة في مسيرة يونس محمود كرويا.

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3 تجارب أخرى في قطر خلال عامين في صفوف كل من الوكرة والعربي والسد قبل أن يحط رحاله في السعودية أين حمل قميص أهلي جدة، ثم عاد في 2015 إلى إربيل العراقي ليختم مسيرته في النادي الذي أظهره للساحة، الطلبة، وذلك عام 2016، أي بعمر 33 عامًا فحسب، ولكنها كانت مسيرة مدججة بالقوة حافلة بالألقاب.



يونس محمود هو أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب العراق عبر التاريخ برصيد 148 مباراة، وهو واحد من بين أكثر اللاعبين عموما تمثيلا لمنتخبات بلادهم في العالم.

أزهى فترتين على صعيد البطولات بالنسبة ليونس محمود، فترتاه في الطلبة حين توهج شابا صغيرا بعمر 17 عامًا فحسب، وقد سجل 4 بطولات بقميص الطلبة، بينما أحرز 8 ألقاب كاملة مع الغرافة، وقد حاز البطولات في معظم الأندية التي لعب لها.

كما كان علامة للألقاب مع العراق، حيث حصل على بطولتي اتحاد غرب آسيا، وكذلك كأس آسيا، اللقب الأغلى في 2007.

ماذا قدم يونس محمود بالقميص رقم 10؟

على الرغم من أن يونس محمود اتسم في مسيرته مع الأندية بالقميص رقم 9، إلا أنه مع منتخب العراق قد آثر حمل الرقم 10 مع منتخب العراق، وعليه فقد كان رقم البطولات، حصل به على 3 بطولات برفقة المنتخب العراقي وصار أيقونة من أيقوناته.

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خاض أكثر من 100 مباراة دولية بهذا القميص، وسجل العديد من الأهداف التي يعد أغلاها على الإطلاق هدفه في شباك السعودية بنهائي كأس آسيا 2007 في إندونيسيا.

أرقام يونس محمود

مباريات: 437

أهداف: 250

بطولات: 19

