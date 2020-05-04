طفلة عربية تبهر الألمان وتصنّف 'عبقرية'! تعرفوا الى قصتها

حصلت الطفلة السورية "كريستيانا الجرف" في ولاية مكلنبورغ الألمانية على المركز الأول في الشطرنج للفئة العمرية تحت سن 12 عاما على مستوى الولاية المذكورة، كما فازت بـ(145 نقطة) في اختبار الذكاء والمنطق.

والطفلة السورية كريستيانا من مواليد 2007 وهي ابنة الدكتور الصيدلي (فيصل الجرف) التي وصلت إلى ألمانيا في صيف 2016 وإلى مدينة شفيرين عاصمة ولاية مكلنبورغ.

وقد حققت كريستيانا المركز الأول بلعبة الشطرنج للفئة العمرية تحت سن 12 عام على مستوى ولاية مكلنبورغ وقد بدأت باللعب لفريق شفيرين في الدوري الألماني للشباب حتى عمر 18 سنة للمرة الأولى عام 2017 فقد تم اختيارها بعد نتائجها المبهرة في المسابقة الأخيرة حيث لفتت نظر المدربيين الألمان ببراعتها.

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وهزمت كريستيانا منافستها في بطولة مكلنبورغ بأقل من عشرين نقلة وبطريقة مذهلة أثارت أعجاب الجميع، ما لفت نظر الأستاذ الدولي الكبير Henrik Danielsen GM الذي منها اللعب عندما سمع بذلك فتعادلت معه وقد وصفها بعد ذلك بأنها تحمل الكثير من الموهبة.

ولفتت كريستيانا الأنظار بذكائها وتفوقها في المدرسة، فخضعت لفحص اختبار الذكاء من قبل لجنة مختصة وكانت النتيجة مبهرة لدرجة أنهم خلصوا إلى أن اللغة الألمانية هي لغتها الأم. كما وكانت درجتها بنتيجة الاختبار المنطقي (145 نقطة) مما يضعها علمياً في مصاف العباقرة. وخلال يوم واحد فقط تم نقلها مباشرة إلى مدرسة الموهوبين حيث سيتم الاهتمام بها في مدرستها الجديدة Fredicianum Gymnasium.