نائب عن سائرون: عمليات داعش الأخيرة مؤامرة أميركية لإفشال العملية السياسية بالعراق

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، أن نشاط "داعش الأخير، وعملياته الإرهابية في عدد من المدن ما هي إلا خيوط مؤامرة أميركية لعرقلة العملية السياسية وإفشالها في العراق، وصولا إلى تحقيق ما ترغب به واشنطن.
وأضاف، أن الولايات المتحدة، "دائما ما تقول انه لا يوجد شركاء أمنيين لمشروعها بالعراق على اعتبار أنها ترغب بإيجاد شركاء حقيقيين لتنفيذ مشروعها وهو أمر لن يتحقق لان الساسة في العراق والشعب العراقي لا يرغبون في أن تتعامل أميركا معهم وفق هذا المبدأ".
وأوضح، أن "العراق يرغب بالتعامل مع أميركا وجميع دول العالم وفق مبدأ المصالح المشتركة والتعاون المشترك مع احترام السيادة المتبادلة وحفظ السيادة"، لافتا إلى أن "أميركا لا ترغب بهذا العنوان بل تريد ان يكون العراق تابع لها، بالتالي فهي تعمل على دفع مشاريع لإضعاف العراق من بينها القاعدة وداعش وغيرها من المشاريع لضمان بقاء سيطرتها".
وتابع أن "نشاط عناصر داعش الإرهابي الأخير، وعملياته الإرهابية في عدد من المدن ما هو إلا خيوط لمؤامرة من أميركا لعرقلة العملية السياسية وإفشالها في العراق، وصولا الى تحقيق ما ترغب به واشنطن.
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