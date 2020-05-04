نائب عن سائرون: عمليات داعش الأخيرة مؤامرة أميركية لإفشال العملية السياسية بالعراق

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "الولايات المتحدة تتعامل مع العراق وكأنه دولة محتلة من قبلها وتعمل وفق مبدأ الغطرسة والسيطرة، وهي تفكر وكأنها هي صاحبة الفضل على الشعب العراقي بإسقاطها للنظام البائد"، مبينا أن "أميركا غير مهتمة لسيادة العراق، وغير مهتمة بالمشروع السياسي للعراق".وأضاف، أن الولايات المتحدة، "دائما ما تقول انه لا يوجد شركاء أمنيين لمشروعها بالعراق على اعتبار أنها ترغب بإيجاد شركاء حقيقيين لتنفيذ مشروعها وهو أمر لن يتحقق لان الساسة في العراق والشعب العراقي لا يرغبون في أن تتعامل أميركا معهم وفق هذا المبدأ".

وأوضح، أن "العراق يرغب بالتعامل مع أميركا وجميع دول العالم وفق مبدأ المصالح المشتركة والتعاون المشترك مع احترام السيادة المتبادلة وحفظ السيادة"، لافتا إلى أن "أميركا لا ترغب بهذا العنوان بل تريد ان يكون العراق تابع لها، بالتالي فهي تعمل على دفع مشاريع لإضعاف العراق من بينها القاعدة وداعش وغيرها من المشاريع لضمان بقاء سيطرتها".



وتابع أن "نشاط عناصر داعش الإرهابي الأخير، وعملياته الإرهابية في عدد من المدن ما هو إلا خيوط لمؤامرة من أميركا لعرقلة العملية السياسية وإفشالها في العراق، وصولا الى تحقيق ما ترغب به واشنطن.