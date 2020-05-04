بالوثيقة.. صلاح الدين تستثني دائرة الحماية الاجتماعية من قرارات خلية الازمة

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري يتضمن استثناء دائرة الحماية الاجتماعية من قرارات خلية الازمة ويكون الدوام فيها 100%. وأدناه نص الوثيقة:

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