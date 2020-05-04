شلل سياسي جراء كورونا.. إلغاء وتعليق قمم وفعاليات دولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انعكست الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها غالبية دول العالم والمنظمات لمنع تفشي فيروس كورونا في حالة شلل سياسي جراء إلغاء قمم عالمية وتأجيل انتخابات وتعليق فعاليات رسمية شملت حتى المظاهرات.

وتسبب الفيروس الذي أجبر أكثر من 3 مليارات عبر العالم على ملازمة بيوتهم، في إلغاء زيارات لرؤساء دول كانت معلنة، ومؤتمرات سياسية، فضلا عن عقد قمم عبر خاصية الفيديو كونفرانس وإجراءات استثنائية لإتمام جلسات برلمانية مهمة في العديد من الدول.

كما تسبب في إغلاق الحدود، ووقف الرحلات الجوية، وخفض التجمعات السياسية قدر الإمكان سعياً لمنع انتشار المرض لدرجات أكبر في البلاد التي يوجد بها حالات أو التي لم يصل إليها بعد.

وبحسب أحدت معطيات نشرها موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في العالم 3 ملايين و500 ألف و379، حتى ظهر الأحد.



ووفق المعطيات، فإن أكثر حالات الإصابة سُجلت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت مليونا و160 ألفا و840 مصابا.

وجاءت إسبانيا ثانية بـ245 ألفا و567 حالة، وإيطاليا ثالثة بـ209 آلاف و328، وبريطانيا رابعة بـ182 ألفا و260.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر في نحو 200 بلد حول العالم.

** تأجيل القمة العربية

وقررت جامعة الدول العربية تأجيل انعقاد القمة الدورية العادية لها التي كان مقررا تنظيمها نهاية مارس/آذار الماضي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، عقد وزير الخارجية الجزائر صبري بوقادم والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحفياً أعلنا فيه تأجيل عقد القمة بسبب الظروف العالمية وبالأخص الصحية بعد فيروس كورونا، على أن التأجيل لا يمكن أن يتعدى يونيو/حزيران المقبل.

** اجتماع بالفيديوكونفرانس



ونهاية الشهر الماضي، عقدت الجامعة العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجاء الاجتماع بناءً على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

** إلغاء منتدى "كرانس مونتانا"



وللأسباب نفسها، قررت السلطات المغربية إلغاء النسخة السادسة لـ"المنتدى العالمي كرانس مونتانا"، التي كان مقررا عقدها منتصف مارس/آذار الماضي، بمدينة الداخلة، جنوب الصحراء الغربية.

وقالت مواقع إخبارية محلية إن "منظمي المنتدى العالمي كرانس مونتانا قرروا إلغاء تنظيمه بسبب مخاوف من انتشار عدوى الفيروس المستجد".

وكان من المقرر أن تعقد النسخة السادسة لمنتدى كرانس مونتانا هذا العام، في الفترة من 18 إلى 21 مارس/آذار، تحت شعار "أفريقيا والتعاون جنوب- جنوب".

** منتدى "أفريقيا- سي آي أو"

قام منظمو منتدى "أفريقيا-سي آي أو" في أبيدجان بساحل العاج بتأجيل الفعالية السياسية الكبرى إلى وقت غير مسمى (5 مارس الماضي)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المتوقع أن يجمع 1800 شخصاً من واضعي سياسات اقتصادية وسياسية وبينهم رؤساء دول.

قمة الآسيان



أرجأت الولايات المتحدة قمةً لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان مقررا عقدها في لاس فيغاس منتصف مارس الماضي، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه دعوة لزعماء الرابطة المؤلفة من 10 دول للاجتماع في مدينة لاس فيغاس بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك في نوفمبر/تشرين الثاني.

** قمة "العشرين" فيديو كونفرانس



وعقد قادة دول مجموعة العشرين الصناعية الكبرى الخميس الماضي قمة طارئة عبر تقنية الفيديوكونفرانس بإشراف السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، لتنسيق جهود التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

** روسيا



ومنتصف مارس/آذار الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرجاء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي كانت مقررة في 22 نيسان/أبريل الماضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وفي كلمة متلفزة له، قال بوتين: "أعتقد أنه يجب تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية إلى تاريخ لاحق، سندرس مدى تحسن الوضع في البلاد والمناطق بأكملها، وسنحدد موعدا جديدا للتصويت استنادا إلى الآراء المهنية، ونصائح الأطباء والمتخصصين فقط".

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، أعلن بوتين كذلك تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 مايو بسبب "كورونا" إلى سبتمبر/أيلول المقبل.

** كوريا الشمالية



ومنتصف الشهر الماضي، احتفلت بيونج يانج بعيد الميلاد الـ108 لمؤسسها الراحل كيم إيل سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، بدون فعاليات واسعة النطاق خشية كورونا الذي تقول بيونغ يانغ إنه لم يصل إليها بعد.

** دورة البرلمان الصيني وزيارة اليابان

ونهاية فبراير/شباط الماضي، قرر مجلس الشعب الصيني (البرلمان) تأجيل دورته السنوية إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وذكرت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا)، أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب التابعة للبرلمان، اتخذت قرارا بتأجيل أعمال الدورة التي تستمر أسبوعين.

Advertisements

يذكر أن أعمال الدورة، التي كان يزمع انطلاقها بين 3-5 مارس/آذار الماضي، تستمر طوال أسبوعين، حيث تشهد تنظيم العديد من الاجتماعات.

كما أعلنت الحكومة اليابانية إلغاء الرئيس الصيني “شي جين بينغ” زيارته التي كانت مقررة إلى طوكيو أبريل/نيسان الماضي، في ظل تفشي كورونا.

كوريا الجنوبية

وفي 4 مارس/آذار الماضي، أعلنت سيؤول إلغاء الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، جولة عربية كان من المقرر أن يقوم بها منتصف الشهر الجاري، بسبب فيروس كورونا تشمل الزيارة كلا من الإمارات ومصر وتركيا.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان: "استجابة لتفشي فيروس (كوفيد-19) في البلاد خلال الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

كما ألغيت جلستان للبرلمان الكوري الجنوبي في (24 فبراير/شباط الماضي) وأغلق مقره، بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

** الانتخابات الأمريكية



وفي 17 مارس/آذار الماضي، أمرت السلطات في أوهايو بإغلاق مراكز الاقتراع في الولاية الأمريكية حيث كان مقرّراً أن يُجري الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية خشية كورونا.

مصير الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بات محل شك في ظل تبعات انتشار فيروس كورونا وسط توقعات بإمكانية تأجيلها.

** انتخابات البلدية بفرنسا



ومنتصف مارس الماضي، قررت فرنسا تأجيل الجولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات إلى 21 يونيو (حزيران) وسط مخاوف من كورونا الذي تفشى بأعداد كبيرة في البلاد.

** انتخابات صربيا أبريل/نيسان الماضي

16 مارس/آذار الماضي، أرجأت صربيا الانتخابات البرلمانية والمحلية التي كان من المقرر إجراؤها في 26 أبريل/نيسان الماضي.

** بولندا

ومارس الماضي، قال رئيس بولندا، أندريه دودا، إنه لن يعقد تجمعات جماهيرية في إطار حملته الانتخابية، وذلك لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

ويصوت البولنديون في مايو/أيار المقبل في انتخابات رئاسية ستكون حاسمة لتحقيق آمال حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في تطبيق برامجه.

وللمرة الأولى، تم إلغاء مسيرة تذكارية تقليدية في بولندا للناجين من المحرقة (هولوكوست) والشباب اليهودي بسبب مخاوف من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت المسيرة بين معسكري القتل (أوشفيتز 1) و(بيركيناو)، اللذين كانت تديرهما ألمانيا النازية في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية، قد تم تنظيمها سنويا لمدة 32 عاما دون انقطاع.

** مجلس الأمن

و15 مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، وذلك بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

قبل أن يعقد أول اجتماع له عبر الفيديو كونفرانس في 9 أبريل/نيسان الماضي لمناقشة تداعيات أزمة كورونا.

** الاتحاد الأوروبي

بعد انتشار فيروس كورونا بشكل متسارع في أوروبا، سارع البرلمان الأوروبي لإلغاء أكثر من 100 فعالية كإجراء وقائي ضد كورونا.

وفي جنيف، أعلنت إليزابيث فيسلبرجر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلغاء جميع الفعاليات التي تقام على هامش أعمال الدورة الحالية الـ43 للمجلس حتى نهاية أعمال الدورة.

** مظاهرات



برفع الأعلام واللافتات الوطنية، وبمشاركة رمزية محدودة، أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى الـ44 ليوم الأرض، والثانية لمسيرات العودة وكسر الحصار، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وشاركت أعداد قليلة في الفعالية الرمزية بمخيم العودة شرق حي الشجاعية بغزة، لإحياء المناسبة؛ بعد قرار إلغاء مليونية كانت مقررة باليوم ذاته خشية كورونا.

و"يوم الأرض" تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب.

أما مسيرات العودة السلمية فانطلقت في اليوم نفسه عام 2018، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها سنة 1948 وكسر الحصار على غزة.

كما أعربت ناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج عن دعمها لدعوات السلطات الصحية بتجنب المظاهرات الكبيرة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وكتبت ثونبرج عبر صفحتها على موقع تويتر" نحن الشباب الأقل عرضة للإصابة بالفيروس، ولكن من الضروري أن نتحرك تضامنا مع الذين هم أكثر تأثرا".

** إلغاء مؤتمر لكورونا خشية الفيروس

وألغى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مؤتمرا للأعمال حول فيروس "كورونا" خشية من الفيروس نفسه.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية بأن المجلس ألغى مؤتمرا بعنوان "ممارسة الأعمال في ظل كورونا" كان مقررا انعقاده في نيويورك الجمعة؛ نظرا لانتشار الفيروس المعدي.

وأوضحت أن المجلس ألغى أيضا مؤتمرات أخرى كانت مقررة في نيويورك وواشنطن خلال الفترة بين 11 مارس/آذار و3 أبريل/نيسان.

وحسب إحصاء لـ"بلومبرغ"، تسبب الفيروس في إلغاء أو تأجيل أكثر من 50 فعالية كبيرة حول الولايات المتحدة.