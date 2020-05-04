انت الان تتابع ارتفاع وفيات كورونا في إيران 74 إلى 6277 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران ارتفعت 74 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 6277 حالة.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيران، وهي من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة، بلغ 98647 حالة.