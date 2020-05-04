انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي: بريطانيا من بين دول الاتحاد التي لم تبلغ ذروة تفشي كورونا بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت رئيسة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن بريطانيا واحدة من خمس دول أوروبية لم تبلغ بعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد وهو ما يناقض الخط الذي تنتهجه الحكومة البريطانية.

وحتى الرابع من مايو أيار، سجلت بريطانيا نحو 190 ألف حالة إصابة بالفيروس ونحو 28500 حالة وفاة. وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سجلت عددا أكبر حتى الآن من الوفيات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي عاد إلى عمله الأسبوع الماضي بعدما مرض بشدة بسبب إصابته بالفيروس، يوم الخميس إن بريطانيا تجاوزت ذروة التفشي وهي الآن على منحدر الانخفاض.

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وقالت أندريا آمون رئيسة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لنواب البرلمان الأوروبي إن بلغاريا ما زالت تشهد زيادة في الحالات ولم يشهد المركز تغيرا كبيرا على مدى 14 يوما في بريطانيا وبولندا ورومانيا والسويد.

وأضافت آمون في مؤتمر عبر الأقمار الصناعية أن بقية الدول الأوروبية تشهد تراجعا في أعداد حالات الإصابة وأضافت "حتى يوم السبت، كان يبدو أن الموجة الأساسية لانتقال العدوى (في أوروبا) تجاوزت ذروتها".