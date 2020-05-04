انت الان تتابع الهند: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" الى 1373 والاصابات الى 42533 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية اليوم الاثنين ارتفاع اجمالي عدد ضحايا فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد الى 1373 شخصا فيما زاد عدد الاصابات به الى 42533 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان ذلك جاء بعد تسجيل 72 حالة وفاة و2553 اصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية مشيرة الى ان عدد حالات الشفاء بلغ 11707 حتى الان.

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ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) من اكثر الولايات تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها الى 548 شخصا في حين اصيب بالفيروس بها 12974 اخرون تليها ولاية (غوجارات) مع 290 حالة وفاة الى جانب 5428 اصابة وسط انتشار الجائحة في 32 ولاية هندية.

واعلنت الحكومة الهندية يوم الجمعة الماضي تمديد تدابير الاغلاق الوطني لمدة اسبوعين اضافيين بهدف الحد من انتشار الفيروس.