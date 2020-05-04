انت الان تتابع ارتفاع الإصابات بكورونا في روسيا بأكثر من عشرة آلاف حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 10581 حالة في 24 ساعة بالمقارنة مع ارتفاع قياسي أمس بلغ 10633 حالة. وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا اليوم الاثنين إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع بذلك إلى 145268 حالة. وسجل المركز كذلك 76 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في روسيا 1356 حالة.

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