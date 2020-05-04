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الكويت تسجل 295 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الكويت تسجل 295 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين  تسجيل حالتي وفاة جديدتين  بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 40 حالة.

 

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الحالتين كانتا تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة .

 

وأشار إلى تسجيل  295 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات  بالفيروس في البلاد إلى 5278 حالة ، لافتا إلى أن  79 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة  بواقع 37 مستقرة و42 حرجة.ط

 

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء  171 حالة  خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى  1947 حالة

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