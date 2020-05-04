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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 295 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 40 حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الحالتين كانتا تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة .
وأشار إلى تسجيل 295 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 5278 حالة ، لافتا إلى أن 79 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 37 مستقرة و42 حرجة.ط
وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 171 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1947 حالة
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