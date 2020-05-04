انقلاب_في_قطر.. قصة الهشتاج الذي تصدر الترند على تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت قطر خلال الساعات الماضية حالة من القلق، بعد سماع أصوات إطلاق الرصاص الحي وتحليق المروحيات وتبعه دوي انفجارات، وانحسرت الأحداث بين العاصمة الدوحة ومدينة الوكرة الواقعة على الساحل الشرقي الجنوبي لقطر.



وتوقع نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن يكون هناك انقلاب يقوده حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق ضد تميم بن حمد، بسبب إصدار الأخير لأوامر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى ميداني في الدوحة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين، فيما تحدث آخرون عن أن أصوات الانفجارات والرصاص الحي تعود للقوات التركية الموجودة في قطر دون تحديد سببا لذلك.

وقال الرياضي القطري المقرب من نظام الحمدين راكان الهاجري، إن سبب الأحداث الجارية في قطر يعود إلى التحقيق الذي أمر به تميم بن حمد مع الشركة المملوكة لرئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة.

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وأكد "الهاجري" في تغريدة بحساسبه الرسمي على توتير اليوم الاثنين أنه "بعد ما أمر الأمير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق للشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبدأ من #الوكرة".

وقال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، في تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين إن "بسبب السماح للجنود الأتراك بالتجول في شوارع قطر مدججين بالسلاح، أهالي #قطر يعيشون على " كف عفريت".

وتصدر هاشتاج الوكرة موقع تويتر في قطر بعد تداول أنباء عن الانقلاب في قطر، وسماع دوي إطلاق نار وانفجارات وتحليق طائرات حربية في أجواء البلاد، بينما استحوذت الأحداث المتلاحقة في قطر على اهتمام نشطاء تويتر في السعودية وتصدر هاشتاج انقلاب في قطر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.