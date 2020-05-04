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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمساعدتها في مكافحة انتشار كوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب افريقيا سفير غير مقيم لدى جمهورية بوتسوانا : إن تقديم المساعدات اليوم يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة كوفيد- 19، ويأتي في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة مثل بوتسوانا.
وأضاف سعادته ان المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانيات العاملين في مجال الرعاية الصحية في بتسوانا وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 353 طناً من المساعدات لأكثر من 35 دولة، استفاد منها نحو 353 ألفا من المهنيين الطبيين.
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