شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا لـ740 في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إلى 740 العدد الإجمالي للمصابين.



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وبحسب بيانها، لم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 25 حالة وفاة.

وأشارت إلى شفاء 5 مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في لبنان إلى 205 حالات.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.