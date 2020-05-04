توجه حكومي كويتي بقطع الإنترنت عن مقرات الإيواء للعمالة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الكويت - الخليج 365

كشفت صحيفة كويتية، بأن توجها حكوميا يسعى لقطع الإنترنت عن مقرات الإيواء للعمالة المصرية.



وتتواصل في الكويت ردود الفعل على أحداث الشغب في "كبد وجليب الشيوخ"، حيث تظاهر مصريون عالقون في مقرات لإيواء العمالة المخالفة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر خاص قوله إن هناك توجها حكوميا لقطع خدمة الإنترنت عن مقرات الإيواء بعدما ثبت التنسيق بين المحرضين فيها على الشغب في أوقات محددة على حد وصف الصحيفة.

وقال المصدر إن الأوضاع داخل مقرات الإيواء بأنها مسيطر عليها بالكامل ولا داعي للقلق، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات متوقعة وسيتم التعامل معها دوما بنفس الحزم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، قد قال في تصريح نشره موقع "إرم نيوز" في وقت سابق: إن "الدولة المصرية لا تتوانى عن إعادة مواطنيها العالقين في الخارج وليس الكويت فقط"، مشددا: على أن "هناك إجراءات تتم وخطة موضوعة وفقا لجدول زمني، تعمل عليها جميع الجهات لحل مشاكل العالقين وإعادتهم إلى مصر".

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مطالبات نيابية

النائبان صفاء الهاشم وعبدالله الكندري طالبا بتحرك من أجل إيجاد خطة جادة محددة التواريخ لإجلاء مخالفي الإقامة.

وخاطبت النائب صفاء الهاشم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بلهجة حادة ، مطالبة الأخيرة بتطمين الجالية المصرية في الكويت وبث روح التفاؤل لديها.

وقالت النائبة صفاء الهاشم مخاطبة الوزيرة المصرية "هل أنت عاجزة عن وضع خطة إجلاء لمواطنيك في الخارج والإعلان عنها؟ ولماذا لا تقومين بمسؤولياتك في تطمين الجالية وبث روح التفاؤل أم أن تصريحاتك يفهم منها (اعذرونا يا عمالة والأولوية مش ليكم! ‏الأولوية لمن هم في جزر بالي والمالديف والفنانين!)".

وأضافت "يا وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ‏سبق وأن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر، و هنا أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري و لم شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء و بالضراء!"

بدوره، طالب النائب عبدالله الكندري وزارة الخارجية الكويتية باستدعاء السفير المصري وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على أحداث الشغب في كبد وجليب الشيوخ، وإبلاغه بالاستياء العام من عدم وضع خطة جادة محددة التواريخ لإجلاء مخالفي الإقامة أسوة بخطط الإجلاء بالدول الأخرى