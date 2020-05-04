- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إثيوبيا تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع إلى 140 العدد الإجمالي للمصابين.
وقالت الوزارة، في بيان إن تسجيل الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1758 شخصاً خلال آخر 24 ساعة.
وأضافت أن الحالات الخمس لإثيوبيين بينها 4 حالات لديها تاريخ سفر خارج البلاد، بينما الحالة الخامسة مخالط لمصاب بفيروس كورونا.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 75 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.