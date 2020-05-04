بعد الانتقادات العمانية.. الدوحة تدفع القاسم إلى حذف تغريدة أغضبت العمانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الدوحة سلطنة عمان - الخليج 365

في مؤشر يوضح حجم سيطرة الدوحة على مذيعي قناة الجزيرة، أجبرت ضغوط قطرية المذيع بقناة الجزيرة، فيصل القاسم، على حذف تغريدة أغضبت العمانيين.



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وكان فيصل القاسم، قد وضع صورة السطان قابوس بن سعيد، بجانب صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر، حول "التطبيع" مع إسرائيل، الأمر الذي اعتبره نشطاء عمانيون إساءة لسلطان البلاد الراحل.

وتحت وطأة الانتقادات العمانية يبدو أن الدوحة دفعت القاسم إلى الحذف ذلك تفاديا للإحراج مع السلطنة.

وتسمح قطر لمذيعي الجزيرة بمهاجمة بمهاجمة دول بعينها كالسعودية والإمارات ومصر لكنها تحظر التغريد بما يعارض دول تراها حليفة كسلطنة عمان وتركيا