ارتفاع الإصابات بكورونا في البرازيل وروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد لأكثر من 100 ألف حالة.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية بلغ إجمالي حالات الإصابة 101147 حالة، كما تم تسجيل 7025 حالة وفاة بالفيروس.

وأظهرت بيانات صادرة من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية أن البرازيل صاحبة تاسع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم.

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من المرجح أن يكون عدد الحالات التي لم يتم اكتشافها أعلى، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار للاختبارات وعدم تقييم الاختبارات المعملية بعد.

فيما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 10581 حالة في 24 ساعة بالمقارنة مع ارتفاع قياسي، الأحد، بلغ 10633 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في خبر نقلته "رويترز"، الاثنين، إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع بذلك إلى 145268 حالة.

وسجل المركز كذلك 76 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في روسيا 1356 حالة.