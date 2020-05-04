69 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ منها 37 حالة لعمانيين، و32 حالة لغير عمانيين.



وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2637، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 816 حالة وعدد الوفيات 12.

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وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وشددت على مداومة تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

واتخذت سلطنة عمان عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال الشهر الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار الصائمين في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.