إصابات كورونا في العالم تتجاوز 3.5 مليون حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أرجاء العالم 3.5 مليون حالة، الإثنين، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن الذروة الشهر الماضي.



وأظهر إحصاء أجرته "رويترز" أن معظم الحالات في الأيام الأخيرة كانت في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأرقام ترتفع في بؤر تفشي أصغر في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.

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وخلال الـ24 ساعة الماضية سجل العالم 84004 حالات إصابة جديدة، وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى البيانات الحكومية الرسمية، ليصل إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلا على 3.5 مليون.

لكن الخبراء يقولون إن حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى على الأرجح من التقارير الحالية، إلا أن المسار أقل بكثير من الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في عام 1918 وأصابت ما يقدر بنحو 500 مليون شخص.

وبلغت الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 245 ألفا و992 حالة. وتم تسجيل حالة الوفاة الأولى في 10 يناير/كانون الثاني في ووهان بالصين بعد ظهور الفيروس هناك في ديسمبر/كانون الأول.