مصدر بالخارجية القطرية لـ"سبوتنيك": الأنباء حول الانقلاب بقطر كاذبة

أكد مصدر ب​وزارة الخارجية القطرية​ لوكالة "​سبوتنيك​" أن "الأنباء حول الانقلاب بقطر كاذبة".

هذا ووردت أنباء عن سماع دوى انفجارات في قطر، وتحديداً في منطقة الوكرة، بحسب ما تداوله ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص بالدوحة فجر اليوم.

و أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.