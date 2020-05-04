أكد مصدر بوزارة الخارجية القطرية لوكالة "سبوتنيك" أن "الأنباء حول الانقلاب بقطر كاذبة".
هذا ووردت أنباء عن سماع دوى انفجارات في قطر، وتحديداً في منطقة الوكرة، بحسب ما تداوله ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص بالدوحة فجر اليوم.
و أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالخارجية القطرية لـ"سبوتنيك": الأنباء حول الانقلاب بقطر كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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