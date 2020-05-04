تستعد الحكومة اليابانية لإعادة تشغيل الاقتصاد الياباني بعد توقف في معظم مفاصله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم
ونقلت "رويترز" عن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تأكيده إنه "طلب من الخبراء وضع خارطة طريق لاستئناف النشاط الاقتصادي وفقا لإرشادات جديدة تتعلق بأسلوب الحياة خلال أسبوعين".
وشدد آبي أن "تجربة سريرية لعقار أفيجان المضاد لكورونا تسير بشكل سلس وإن طلبا بالتصريح باستخدام دواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج كوفيد-19 قدم في اليابان".
ودرست الحكومة اليابانية منذ أيام تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لجائحة "كوفيد-19"، مشددا على إن "الحكومة قد تمد حالة الطوارئ، التي يفترض أن تنتهي في 6 أيار، لشهر آخر".
وأضاف آبي: "عقب الإطلاع على تقرير فريق خبرائنا، طلبت من الوزير يوسوتوشي نيشيمورا المكلف بإدارة الوباء بالنظر في التمديد لمدة شهر في حال الطوارئ باعتبارها أساساً للتفكير في الخيارات المطروحة للاستجابة لحاجيات المناطق"، مشيرا الى أن "فريق الخبراء المعيّن من الحكومة قيّم الوضع في مناطق مختلفة من البلاد، ونحن نستمع إلى رأيهم ونأمل في اتخاذ قرار يوم 4 أيار".
وأوضح آبي أنه "رغم عدم تسجيل عدد إصابات مرتفعة، فإن الحيطة ضرورية، وآراء الخبراء تقول إننا لا نزال نحتاج تعاون اليابانيين في المستقبل القريب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يطلب وضع خارطة طريق لاستئناف النشاط الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.