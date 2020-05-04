عدد المصابين بكورونا يتجاوز 145 ألفاً في روسيا

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سجلت روسيا الاثنين قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تجاوز 145 ألف حالة في البلاد، التي تشهد الآن أسرع انتشار للوباء في أوروبا.

واظهرت الارقام الرسمية اصابة 10 آلاف و581 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الاخيرة، أي أقل بـ 52 فقط من الرقم القياسي المسجل يوم الأحد، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 145 ألفا و268 حالة و1356 حالة وفاة في روسيا.

وكما هي الحال في دول اخرى، أصاب فيروس كورونا رأس هرم الدولة. فرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اعلن الخميس انه اصيب بالفيروس. والجمعة، قال وزير البناء الروسي فلاديمير ياكوشيف انه مصاب ايضا بكوفيد-19.

ومع بدء العديد من الدول الأوروبية إجراءات تخفيف العزل، صارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة. غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة.

وتعزو السلطات ذلك إلى الإغلاق السريع للحدود والفحوص الواسعة ومراقبة العدوى، في حين تشكك الأصوات المنتقدة في هذه الأرقام.

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رغم ذلك، تستعد البلاد، اعتبارا من 12 مايو، لرفع تدريجي لتدابير الاغلاق الذي اعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الاسبوع الفائت، مع اقراره بان الوضع لا يزال "صعبا".

وتتركز نحو نصف الحالات في مدينة موسكو التي كتب رئيس بلديتها سيرغي سوبيانين على مدونته "من المؤكد ان الخطر يتعاظم" داعيا السكان إلى احترام الاحتواء.

وفي مواجهة الوباء، اضطر الكرملين إلى إرجاء العرض العسكري السنوي في التاسع من مايو في ذكرى الانتصار على المانيا النازية.

وسيتم استبداله بتحليق للطائرات العسكرية فوق المدن الرئيسية، وتم التدريب لهذا الاستعراض الاثنين فوق موسكو.