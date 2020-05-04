حرية الصحافة تعني السلام والديموقراطية

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نصر المجالي: قال بيان لأربعين دولة تشكّل "تحالف حرية الإعلام" إن حماية وتشجيع الإعلام الحر المستقل والمتنوع، سواء المطبوع أو المنشور عبر الإنترنت، ضروري كي تكون المجتمعات شمولية وتنعم بالسلام والديموقراطية.

وأضاف البيان الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في أنحاء العالم الذي صادف يوم الأحد 3 أبريل 2020) إن الصحفيين والإعلاميين يقدمون لعامة الناس معلومات حيوية لتوسيع أفق نظرتنا للعالم، ومساعدتنا في مساءلة الأفراد والمؤسسات.

يذكر أن تحالف حرية الإعلام عبارة عن شراكة تضم دولا وممثلين عن المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين، ويعملون معا لأجل مناصرة حرية الإعلام وسلامة الصحفيين. كما يستجيب للحاجة لضمان تعاون وتنسيق أفضل من خلال مقاربة دولية ومتعددة الأطراف.

كورونا

وأكد البيان أن هذه المبادئ لا تقل أهمية أو إلحاحا بينما يستجيب العالم لجائحة كوفيد-19. وكما يتضح من بيان المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام، فإن الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين يقدمون تقاريرهم الإخبارية من الخطوط الأمامية في هذه الأزمة الصحية لإطلاع المجتمعات على المستجدات، والحث على اتخاذ التدابير الصحية المناسبة، والتصدي للمعلومات الكاذبة أو المضللة. ونحن نشيد بجهودهم.

وقال تحالف الدول الأربعين: وفي أوقات أزمات كهذه يعتبر دور الإعلام الحر أهم من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ، يواصل العديد من الدول فرض القيود والرقابة على الإعلام، ويتعرض الصحفيون لخطر متزايد في عدد متزايد من الدول.

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وفي الكثير من الأحيان يتعرض الصحفيون والإعلاميون للتهديد والترهيب، بل وحتى القتل – وعادة ما يمر ذلك دون عقاب – لمجرد أدائهم لعملهم. واليوم وكل يوم نشيد بمن فقدناهم، ونلتزم بعالم يكون فيه كل صحفي وإعلامي قادرا على أداء عمله بلا خوف.

مواجهة التحديات

وأكد البيان على أنه لمواجهة التهديدات لحرية الإعلام، يلزم على جميع الدول اتخاذ إجراء على المستوى الوطني لضمان صيانة هذه الحقوق الأساسية ضمن حدودها، ومناصرة هذه الحقوق في أماكن أخرى من العالم.

وأشاد التحالف بالحكومات التي اتخذت إجراءات جريئة وحاسمة لتعزيز حماية حرية الإعلام. ففي هذا الوقت الحرج، يحتاج الصحفيون والإعلاميون لأن ندعم عملهم ونحميهم. ونحن نرحب بإطلاق أول حملة لتقديم مقترحات من الصندوق العالمي للدفاع عن الإعلام التابع لليونيسكو، والذي تأسس بمساهمات من أعضاء تحالفنا.

وختم البيان قائلا: معا، نظل ملتزمين بالترويج لحرية الإعلام والتصدي لأي جهود تسعى لتقويضها، أما الموقعون على البيان فهم: النمسا، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، آيسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، الجبل الأسود، هولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.