ضبط المتهم بسرقة ٢٨٠ ألف جنيه من صاحب مصنع بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من صاحب مصنع تحت تهديد السلاح.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادى، من أحد الأشخاص صاحب مصنع رخام يحمل جنسية دولة أجنبية ومقيم بدائرة القسم بأنه حال خروجه من الشقة سكنه فوجئ بشخص مجهول ملثم قام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته وتقييد يديه والإستيلاء منه على حقيبة بلاستيكية بداخلها مبلغ مالى (280 ألف جنيه)كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

Advertisements

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، أمكن التوصل لمرتكب الواقعة عاطل ، نجل حارس العقار محل الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمل والده كحارس للعقار محل الواقعة وعلمه بحيازة المجني عليه مبالغ مالية (لصرف رواتب العاملين بالمصنع ملكه) إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك تربص له مُرتدياً قناع وجه "لإخفاء معالم وجهه" وفور خروج المجنى عليه من الشقة سكنه هدده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإستولى على المسروقات على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه - سلاح أبيض "سكين " - غطاء وجه أبيض اللون "ماسك" "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة") وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.