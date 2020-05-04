فيديو- وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات الصاعقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اصطفاف عناصر قوات الصاعقة، للوقوف على مدى الكفاءة القتالية، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة.
ووفق بيان صحفي، نقل القائد العام تهنئة القائد الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى تحرير سيناء وقدوم شهر رمضان الكريم.
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