وزيرة البحث العلمي الألمانية تثبط التوقعات بشأن تطوير سريع للقاح مضاد لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

حذرت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، من المبالغة في التوقعات بشأن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة.

وقالت كارليتسيك خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين: "لا ينبغي أن ننتظر معجزة"، مضيفة أنه ليس من المتوقع التوصل للقاحات قبل منتصف العام المقبل على أقرب التقدير، مضيفة في المقابل أنه يتعين أيضا توقع أن هذه اللقاحات قد لا تحقق كافة التوقعات، وقالت: "ربما تتمكن من الحماية من مسار صعب للمرض، وربما تحتاج إلى تحديث بانتظام"، موضحة في المقابل أن هذا سيظل "مكسبا كبيرا"، مشيرة إلى أن تطوير اللقاحات يستغرق في المعتاد أكثر من 10 أعوام.

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وأعلنت الوزيرة "برنامجا خاصا وواسع النطاق" لتطوير اللقاح وتصنيعه في ألمانيا، موضحة أن البرنامج يقوم على دعم شركات الأدوية والمجموعات البحثية والتوسع في الاختبارات السريرية للقاحات.

وذكرت كارليتسيك أنه من المحتمل على سبيل المثال أن يشارك طوعا أشخاص من مهن وفئات معرضة لخطورة الإصابة بالعدوى، مثل رجال الشرطة والمدرسين والأطقم الطبية، في مراحل متأخرة من الاختبارات السريرية.

وأوضحت كارليتسيك أنه يُجرى العمل على هذا البرنامج داخل الحكومة الألمانية، معربة عن أملها في طرحه قريبا.