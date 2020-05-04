زوجها رفض عملها في الإعلانات.. التحقيقات في انتحار سيدة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انتحار سيدة من الطابق الثالث بمدينة الفردوس بأكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة فحص الكاميرات القريبة من مكان الحادث.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وقعت خلافات بين السيدة وزوجها عقب رفضه عملها كموديل إعلانات ما دفعها لإنهاء حياتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المنتحرة متزوجة عرفيا، ومقيمة في إحدى الشقق السكنية في منطقة الفردوس، بمدينة أكتوبر، وكانت تعاني من مرض السكر، وحدثت بينها وبين زوجها مشادة كلامية عقب الإفطار، بسبب إصرار الزوجة على عملها في الإعلانات.

وأضافت التحقيقات أن الزوجة عقب المشاجرة تناولت كمية كبيرة من الأقراص الخاصة بعلاج السكر لمحاولة الانتحار، إلا أن زوجها أسرع وأحضر لها الطبيب، الذي تمكن من إسعافها، بعد أن تم نقلها إلى شقة الجيران وعقب تحسن الحالة الصحية للزوجة، طلبت من الجيران الخروج من الغرفة وتركها الجلوس بمفردها، وعقب خروجهم قفزت من الطابق الثالث، وسقطت على الأرض جثة هامدة.