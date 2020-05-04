خلال شهر.. شرطة النقل والمواصلات تضبط 12 ألف غرامة فورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها، لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

أسفرت الجهود خلال شهر أبريل 2020 عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 13متهما، ارتكبوا 6 حوادث.

Advertisements

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 25 قضية (سرقات، نشل)، 3 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر، 106 قضية أموال عامة متنوعة.

ونجحت الإدارة في ضبط 11 ألف و818 غرامة فورية، و3181 مخالفة عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصص للمشاة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.