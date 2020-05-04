الأردن تشهد منخفضًا جويًا غدًا

كشفت الأرصاد الأردنية تفاصيل المنخفض الجوي، الذي تشهده البلاد، غدًا الثلاثاء، وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة في ذلك اليوم ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت صحيفة "الرؤية" الأردنية، اليوم الإثنين، إن مدير عام دائرة الأرصاد الجوية حسين المومني، أوضح أن بيانات الأرصاد الجوية الأردنية تشير إلى أنه سيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء"، مشيرًا إلى أن بعض الغيوم ستظهر على

ارتفاعات متفاوتة.

وتابع: "من المحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتدريجيا اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر، حيث ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا".

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وأوضح: "تسقط الأمطار في معظم مناطق المملكة تكون غزيرة أحيانا في

بعض المناطق، يصحبها الرعد والبرق وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية أحيانا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مطالبا المواطنين بالحذر من 3 مخاطر تشمل تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد الأردنية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا للأمطار، إضافة إلى إمكانية التعرض لخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل ليوم الثلاثاء.