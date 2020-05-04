القوات العراقية تعثر على 70 عبوة ناسفة وتفجر 5 أنفاق فى نينوى

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، على 70 عبوة ناسفة و5 أنفاق ودمرت سيارة وقتلت من فيها فى محافظتى نينوى وصلاح الدين، وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى للجيش العراقى أن قوة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى عثرت، خلال تفتيش منطقة (بادوش)، على 70 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، كما فجرت مفارز المعالجة 5 أنفاق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت، بالتنسيق مع طيران الجيش، كمينا في حقل (عجيل) لوجود تحركات لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتمكن طيران

الجيش من قصف سيارة بها عناصر من "داعش" وتم تدميرها بالكامل.

وفى سياق متصل ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوي شمالي البلاد.

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وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء /نينا/ - أن "قوة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوي ألقت القبض على أربعة عناصر من تنظيم (داعش)

الإرهابي، في مناطق وأحياء (الأربجية والزهراء والجزائر وكركوكلي) في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".وأضافت أن أحدهم كان يعمل في ما يسمى (الحسبة)، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتلين في ما يسمى (ديوان الجند وفرقة نهاوند القتالية) خلال فترة سيطرة "داعش" على المدينة.

من جانب اخر أعلنت قوات الحشد العشائري بالعراق، اليوم الإثنين، أنها قتلت ثلاثة عناصر قيادية في تنظيم داعش الإرهابي في مدينة حديثة الواقعة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أنه ضمن عملية أسود الصحراء التي انطلقت صباح اليوم، قتلت قوات لواء حشد حديثة ثلاثة قياديين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة المدهم، وفجرت عجلة تحمل عبوات ناسفة.