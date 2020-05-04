مصدر بالخارجية القطرية يكذب أنباء حول حدوث انقلاب في قطر

أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. حشو إعلامي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال المصدر: "إنها أخبار كاذبة"​​​. هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل الإعلام، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر. من اليوم، في وسائل الإعلام، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر.

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