فتح المساجد والمزارات الدينية ببعض محافظات إيران

أعادت السلطات الإيرانية فتح المساجد والمزارات الدينية اليوم الاثنين في 157 مدينة في 132 منطقة إيرانية تصنف ضمن المناطق "البيضاء" مع تطبيق البروتوكولات الصحية ضد فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويجري فتح المسجد على أن يكون ذلك لمدة نصف ساعة فقط

وخلال وقت الصلاة، مع مراعاة فواصل اجتماعية بين المصلين.

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كما تم إلزام المصلين بارتداء الكمامات والقفازات خلال تواجدهم في المساجد، واستخدام أكياس بلاستيكية لوضع الأحذية داخلها، فضلا عن عمليات تعقيم كبيرة بعد كل صلاة يؤديها

المصلون، كما منع توزيع الشاي والأطعمة والنذورات في المساجد.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن أمس الأحد إعادة فتح المساجد وإقامة صلوات الجمعة اعتبارا من اليوم الاثنين في 132 منطقة مصنفة على أنها "بيضاء"، أي أقل خطرا لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وسجلت إيران تراجعا ملموسا في الأيام الأخيرة في عدد الوفيات، وكذلك في الإصابات بفيروس كورونا.