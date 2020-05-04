اخبار العالم

فتح المساجد والمزارات الدينية ببعض محافظات إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعادت السلطات الإيرانية فتح المساجد والمزارات الدينية اليوم الاثنين في 157 مدينة في 132 منطقة إيرانية تصنف ضمن المناطق "البيضاء" مع تطبيق البروتوكولات الصحية ضد فيروس  ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

ويجري فتح المسجد على أن يكون ذلك لمدة نصف ساعة فقط

وخلال وقت الصلاة، مع مراعاة فواصل اجتماعية بين المصلين.

 

Advertisements

كما تم إلزام المصلين بارتداء الكمامات والقفازات خلال تواجدهم في المساجد، واستخدام أكياس بلاستيكية لوضع الأحذية داخلها، فضلا عن عمليات تعقيم كبيرة بعد كل صلاة يؤديها

المصلون، كما منع توزيع الشاي والأطعمة والنذورات في المساجد.

 

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن أمس الأحد إعادة فتح المساجد وإقامة صلوات الجمعة اعتبارا من اليوم الاثنين في 132 منطقة مصنفة على أنها "بيضاء"، أي أقل خطرا لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وسجلت إيران تراجعا ملموسا في الأيام الأخيرة في عدد الوفيات، وكذلك في الإصابات بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح المساجد والمزارات الدينية ببعض محافظات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا