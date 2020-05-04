إسبانيا تسجل استقرارا في عدد الوفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو نفس عدد الوفيات المسجل أمس الأحد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بإسبانيا جراء الفيروس إلى 25428، فيما سجلت 545

إصابة جديدة بالعدوى، ليصل العدد الكلي للإصابات هناك إلى 218011 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى أن حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في إسبانيا استقرت لثاني يوم عند أدنى ارتفاع يومي منذ

18 مارس الماضي.

وقررت سلطات البلاد قبل يومين تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد وإلزام المواطنين بارتداء كمامات طبية في وسائل النقل العام، بالتزامن مع اتخاذ الحكومة خطوات في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك السماح للناس بالتنزه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات محددة.