طالب عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الفرنسية وجمعيات الصحفيين الحكومة الفرنسية بالإغلاق الفوري لمنصة إعلامية حكومية أثارت غضبهم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووقع على العريضة ممثلون عن أهم الصحف الفرنسية والقنوات التلفزيونية، طالبوا فيها الحكومة بالإغلاق الفوري دون تاخير للمنصة الإعلامية "desinfox Corona virus"، التي أنشأتها الحكومة.
وأعربت الأوساط الصحفية عن رفضها انتقاء الحكومة لهذا الموقع (المنصة) بالذات للمقالات والأخبار الصادرة، التي تصنفها موثوقة وذات مصداقية حول الوباء، ما أثار غضبا لدى المجتمع الاعلامي الذي وصف الخطوة بالخطيرة وغير الديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. الأوساط الصحفية توقع على بيان شديد اللهجة ضد الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.