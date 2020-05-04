فرنسا.. الأوساط الصحفية توقع على بيان شديد اللهجة ضد الحكومة

طالب عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الفرنسية وجمعيات الصحفيين الحكومة الفرنسية بالإغلاق الفوري لمنصة إعلامية حكومية أثارت غضبهم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووقع على العريضة ممثلون عن أهم الصحف الفرنسية والقنوات التلفزيونية، طالبوا فيها الحكومة بالإغلاق الفوري دون تاخير للمنصة الإعلامية "desinfox Corona virus"، التي أنشأتها الحكومة.

وأعربت الأوساط الصحفية عن رفضها انتقاء الحكومة لهذا الموقع (المنصة) بالذات للمقالات والأخبار الصادرة، التي تصنفها موثوقة وذات مصداقية حول الوباء، ما أثار غضبا لدى المجتمع الاعلامي الذي وصف الخطوة بالخطيرة وغير الديمقراطية.