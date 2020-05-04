زعيم كوريا الشمالية يواصل نشاطه المعلن بعد ظهوره الأخير

واصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، نشاطه داخليًا، منهيًا بذلك الشائعات التي دارت حول تعرضه لمشكلة صحية، بعد غيابه لمدة 20 يومًا عن الأنظار، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أفادت صحيفة "رودونج" المتحدثة باسم "حزب العمال" الحاكم، اليوم الإثنين، بأن "الزعيم كيم جونج أون شكرالمرشدين المثاليين لترويجهم سياسات الحزب ودورهم في إرشاد العمال".
وأضافت: "إن المرشدين الذين تلقوا تقديرات الزعيم، يعتزمون الرد عليها بتشجيع العمال على السير قدما في الحرب النظرية، مع تفعيل ثورتنا".
وظلت وسائل الإعلام في كوريا الشماليةتفيد بأن الزعيم كيم يمارس أدائه بصورة طبيعية، مع عدم ظهوره للعلن، وسط انتشار شائعات حول تدهور صحته منذ منتصف الشهر الماضي.
وظهر كيم بعد غياب طويل عن الأنظار، في مراسم افتتاح مصنع للأسمدة في سونتشون في إقليم بيونغ آن الجنوبي في 1 مايو، منهيًا بذلك شائعات تناقلتها وسائل الإعلام الخارجية بأنه في حالة صحية خطرة بعد خضوعه لعملية جراحية.
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