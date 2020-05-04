كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تسجل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و262 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 262 حالة مؤكدة أخرى.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 9485 بينما توفى 623 شخصًا. لكن 101 مريضًا آخرين شفوا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1315، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 9223 بعد أن أبلغت وزارة الصحة عن 295 إصابة جديدة، يوم الأحد.

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كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة أخرى تتعلق بفيروس كورونا COVID-19، ليصل العدد إلى 607 حالة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت، إن 90 شخصًا آخر قد تم شفائهم، ليصل إجمالي التعافي إلى 1214.

وقد أعلنت هيئة المطارات الفلبينية، أنها علقت مؤقتا جميع رحلات الركاب والرحلات التجارية من والى البلاد ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى يوم الاحد لمنع انتشار الفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".