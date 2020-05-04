كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر نشطاء يتداولون أنباء عن محاولة انقلاب ضد أمير قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص بالعاصمة القطرية الدوحة فجر اليوم.

ورجح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، يقود انقلابًا للإطاحة بأمير قطر تميم بن حمد.

وكشفت مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون الانقلاب بسبب أوامر تميم بالتحقيق مع شكرة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة.

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وقد تحدث نشطاء آخرون، عن أن أصوات الانفجارات والرصاص الحي تعود للقوات التركية الموجودة في قطر دون تحديد سبب لذلك.

وكتب ناشط يدعى خالد الهاجري، عبر حسابه على موقع تويتر: "يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار ؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا".

بينما غرد الصحفي الرياضي القطري راكان الهاجري قائلًا: "بعد ما أمر الأمير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق للشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبي يبداء من الوكرة.