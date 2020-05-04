كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند.. اصطفاف المئات خارج متاجر الخمور بالعاصمة بعد تخفيف القيود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطف مئات الأشخاص خارج متاجر المشروبات الكحولية في العاصمة الهندية، نيودلهي، اليوم الاثنين، حيث بدأت تخفيف بعض القيود بعد إغلاق لمدة 40 يومًا ضد فيروس كورونا المستجد، في حين استأنفت بعض المكاتب العمل بعدد أقل من الموظفين وتسللت حركة المرور إلى الشوارع.

وقال شاهد من "رويترز": "في حوالي الساعة 9:30 صباحًا، تشكل خط يتكون من أكثر من 500 شخص خارج متجر لبيع الخمور في منطقة كاليان بوري الشرقية، قبل إغلاق المحل ووجهت الشرطة هراوات إلى الجمهور لتفريقه".

وقال أجاي كومار، مسؤول حكومي عن متاجر الخمور في دلهي، إن الشرطة تطلب من بعض المنافذ إغلاقها تماشيًا مع أمر من سلطات المكوس.

وأضاف "كومار" لـ"رويترز": "نريد إبقاء المتاجر مفتوحة"، دون أن يخوض في تفاصيل.

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يتم تأمين الإغلاق على مستوى الهند، من بين الأكثر صرامة في العالم، في بعض المناطق مع عدد أقل من الإصابات، على الرغم من أنها ستبقى حتى 17 مايو، قالت الحكومة الأسبوع الماضي. تم تبني الإجراء في 25 مارس ومدد مرتين.

كانت العديد من السيارات الحكومية من بين حركة المرور في شوارع دلهي، اليوم الاثنين، في حين أطلت الشرطة عند نقاط التفتيش على السيارات لضمان عدم وجود أكثر من راكبين، وارتدى الجميع الكمامات.

يمكن أن يؤدي التخفيف إلى مزيد من الإصابات في الهند، التي سجلت أكثر من 42500 حالة وفاة و 1300 حالة وفاة في ارتفاع مطرد، لكن بعض حكومات الولايات تريد استئناف النشاط الاقتصادي مع تضاؤل الإيرادات والملايين يعانون بدون دخل.

وقال رئيس وزراء دلهي، ارفيند كيجريوال في مؤتمر صحفي يوم الاحد، محددًا الخطوات لإغلاق 97 نقطة ساخنة للعدوى أثناء فتح باقي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة: "علينا أن نستعد للعيش إلى جانب الهالة ، علينا أن نعتاد عليها"