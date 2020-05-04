كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 01:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم نموذجًا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات، في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بطريقة ذكية والتصدي لتداعياتها على كافة القطاعات الحيوية مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وقدمت دولة الإمارات، من خلال مثلت الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل والتوجيه مبكرا بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة، نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت دولة الإمارات، قدمت تجارب رائدة في الإدارة الذكية لأزمة فيروس كورونا المستجد بدأت باتخاذ العديد من القرارات الاستباقية التي اعتمدت على الجاهزية والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها كافة مؤسسات الدولة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية لجمهور المتعاملين عن بعد والذي انعكست أثاره الإيجابية في الحفاظ على سلامة سكان الإمارات.

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وفي وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات، عن التوصل لعلاج الالتهابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من خلال الخلايا الجذعية ليمنح البشرية الأمل في الحياة ويسهم في تطويق انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم ما يضع الإمارات في مصاف الدول الأولى على مستوى العالم الساعية إلى القضاء على هذا الفيروس.